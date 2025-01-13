Главный тренер «Бруклина» прокомментировал минимальное поражение от «Юты Джаз»

Главный тренер команды НБА (Национальной баскетбольной ассоциации) «Бруклин» Жорди Фернандес дал комментарий по поводу минимального поражения своих подопечных в игре с «Ютой Джаз».

«В четвёртой четверти мы проявили невероятное старание, стойкость и взаимодействие между собой. Я был очень доволен работой парней и этим рывком в конце основного времени. Но, видимо, мы были недостаточно хороши в этой игре, чтобы одержать победу. Такое часто бывает в НБА», — приводит слова Жорди Фернандеса портал Nypost.

Напомним, в ночь с 12 на 13 января «Бруклин» уступил «Юте» в овертайме со счётом 111:112 (27:26, 21:23, 30:36, 24:17, 9:10).