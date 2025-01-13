Главный тренер «Бруклина» прокомментировал минимальное поражение от «Юты Джаз»
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Главный тренер команды НБА (Национальной баскетбольной ассоциации) «Бруклин» Жорди Фернандес дал комментарий по поводу минимального поражения своих подопечных в игре с «Ютой Джаз».
«В четвёртой четверти мы проявили невероятное старание, стойкость и взаимодействие между собой. Я был очень доволен работой парней и этим рывком в конце основного времени. Но, видимо, мы были недостаточно хороши в этой игре, чтобы одержать победу. Такое часто бывает в НБА», — приводит слова Жорди Фернандеса портал Nypost.
Напомним, в ночь с 12 на 13 января «Бруклин» уступил «Юте» в овертайме со счётом 111:112 (27:26, 21:23, 30:36, 24:17, 9:10).
НБА — регулярный чемпионат
13 января 2025, понедельник. 04:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
112 : 111
ОТ
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Юта Джаз: Кольер - 23, Секстон - 21, Сенсабо - 16, Михайлюк - 16, Филиповски - 12, Юбэнкс - 8, Уильямс - 5, Поттер - 5, Harkless - 3, Чьебв - 3, Миллз, Кесслер
Бруклин Нетс: Эвбуомван - 22, Уильямс - 19, Симмонс - 14, Клэкстон - 14, Шарп - 12, Мартин - 11, Джонсон - 8, Уилсон - 7, Бикман - 4, Миллер-Уайтхэд, Джонсон, Клауни
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