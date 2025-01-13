Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Главный тренер «Бруклина» прокомментировал минимальное поражение от «Юты Джаз»

Главный тренер «Бруклина» прокомментировал минимальное поражение от «Юты Джаз»
Комментарии

Главный тренер команды НБА (Национальной баскетбольной ассоциации) «Бруклин» Жорди Фернандес дал комментарий по поводу минимального поражения своих подопечных в игре с «Ютой Джаз».

«В четвёртой четверти мы проявили невероятное старание, стойкость и взаимодействие между собой. Я был очень доволен работой парней и этим рывком в конце основного времени. Но, видимо, мы были недостаточно хороши в этой игре, чтобы одержать победу. Такое часто бывает в НБА», — приводит слова Жорди Фернандеса портал Nypost.

Напомним, в ночь с 12 на 13 января «Бруклин» уступил «Юте» в овертайме со счётом 111:112 (27:26, 21:23, 30:36, 24:17, 9:10).

НБА — регулярный чемпионат
13 января 2025, понедельник. 04:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
112 : 111
ОТ
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Юта Джаз: Кольер - 23, Секстон - 21, Сенсабо - 16, Михайлюк - 16, Филиповски - 12, Юбэнкс - 8, Уильямс - 5, Поттер - 5, Harkless - 3, Чьебв - 3, Миллз, Кесслер
Бруклин Нетс: Эвбуомван - 22, Уильямс - 19, Симмонс - 14, Клэкстон - 14, Шарп - 12, Мартин - 11, Джонсон - 8, Уилсон - 7, Бикман - 4, Миллер-Уайтхэд, Джонсон, Клауни
Материалы по теме
В НБА зарождается новая суперзвезда? Он догоняет Леброна Джеймса по трипл-даблам!
В НБА зарождается новая суперзвезда? Он догоняет Леброна Джеймса по трипл-даблам!
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android