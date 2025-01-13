Шей Гилджес-Александер: титул MVP не выигрывается на 40 встреч

26-летний разыгрывающий команды «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер высказался о возможности завоевать титул MVP.

«Титул MVP не выигрывается на 40 встреч. Ещё 40 таких матчей – и, может быть, да. Что до места в истории, то нужно побеждать. Пока не добился этого, я не смогу выйти на вершину. Я не побеждал в финальных встречах на главной баскетбольной арене мира. До этого момента не имею права обсуждать подобное», — цитирует Гилджес-Александера журналист Джоэл Лоренци на своей странице в социальной сети.

Ранее сообщалось, что Гилджес-Александер может стать самым высокооплачиваемым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). «Тандер» этим летом получит право на четырёхлетнее продление контракта на сумму, близкую к $ 300 млн.