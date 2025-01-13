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Грин: собираюсь создавать хаос, но важно понять черту, которую нельзя переступать

Грин: собираюсь создавать хаос, но важно понять черту, которую нельзя переступать
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Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин высказался о планах по возвращению упущенного командного духа.

«Просто всех размажу! Нет, я шучу. Я собираюсь быть в центре внимания всего происходящего на паркете. Создавать хаос, провоцировать потери. Кто, если не я, должен прийти на помощь, когда всё идёт вот так? Кто поможет справиться с заразным унынием? Нам нужно получить это преимущество. Терпеть не могу проигрывать. Нужно менять ситуацию любым способом, что провоцирует эмоции и вовлекает тебя в ситуации, которые не приветствуются в НБА. Так что важно понять черту, которую нельзя переступать», — приводит слова Грина ESPN.

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