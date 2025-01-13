Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Короткое видео женской команды МБА-МГУСиТ взорвало интернет

Короткое видео женской команды МБА-МГУСиТ взорвало интернет
Комментарии

Пресс-служба московской женской баскетбольной команды МБА-МГУСиТ опубликовала 19-секундный ролик, который за кратчайшие сроки собрал миллионы просмотров.

После 17 встреч в женской баскетбольной Премьер-лиге МБА-МГУСиТ занимает вторую строчку в турнирной таблице, имея в своём активе 30 очков.

Свой последний матч москвички сыграли на выезде против оренбургской «Надежды», которую одолели со счётом 90:76 (27:25, 20:16, 27:13, 16:22). Самым результативным игроком встречи в составе оренбургской команды стала Юник Томпсон. Она набрала 22 очка, сделала девять подборов и две передачи). В составе московской команды лучший результат показала Мария Коршакова, в активе которой 23 очка и пять передач.

Материалы по теме
На OnlyFans она заработала больше, чем в баскетболе. Это что такое — новый тренд?
На OnlyFans она заработала больше, чем в баскетболе. Это что такое — новый тренд?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android