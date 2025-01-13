Лианджело Болл подписал контракт на $ 13 млн со звукозаписывающей студией

26-летний американский баскетболист Лианджело Болл продолжает развивать свою музыкальную карьеру. Об этом на своей странице в социальной сети сообщает инсайдер Шэмс Чарания.

Как информирует источник, Болл сумел привлечь к себе внимание в индустрии, за счёт чего несостоявшийся – по крайней мере пока – игрок НБА подписал контракт с звукозаписывающей компанией Def Jam и Universal Music Group на $ 13 млн. Из этой суммы $ 8 млн являются гарантированной выплатой.

При этом баскетболист сохранит все права на свою музыку.

Лианджело Болл трижды подписывал 10-дневные контракты с клубами НБА — дважды с «Шарлотт Хорнетс» и один раз — с «Детройт Пистонс», но на паркет НБА баскетболист так и не выходил.