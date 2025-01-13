Экс-игрок НБА: Коби Брайант — лучший игрок в истории

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кеньон Мартин высказал своё мнение о легендарном игроке «Лейкерс» прошлых лет, 5-кратном чемпионе НБА Коби Брайанте, назвав его лучшим игроков в истории лиги.

«Имя Коби Брайанта никогда не обходило стороной тему величайшего игрока в истории лиги НБА. Он был нереально крутым игроком с мячом в руках, у него был исключительный соревновательный дух и он получил пять перстней. За всю свою 15-летнюю карьеру в баскетболе, я помню лучшим игроком НБА только Коби Брайанта, он лучший игрок в истории», — приводит слова Мартина портал Legion Hoops на своей странице в социальных сетях.

Коби Брайант погиб в 2020-м году в возрасте 41 года в авиакатастрофе вместе со своей дочерью и другими пассажирами.