Ведущий ESPN: Зайону Уильямсону нужна смена обстановки? Нет, ему нужна смена рациона

Ведущий ESPN Шэннон Шарп подверг жёсткой критике форварда «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайона Уильямсона.

«Становится понятно, что многие из нас ждут от Зайона большего, чем он сам от себя хочет. В этом проблема. Зайон слишком много времени провёл на площадке… Площадке фуд-корта в торговом центре. Он профессиональный баскетболист. Но к своим обязанностям он подходит совершенно непрофессионально.

Он пропустил 27 матчей. Затем опоздал на самолёт. Ни один клуб не станет просто так подвергать свою звезду отстранению. Было множество обстоятельств. Ему нужна смена обстановки? Нет, ему нужна смена рациона. Перестань есть всё, что ты видишь, это же позор", — заявил ведущий в эфире ESPN.