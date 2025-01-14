Кайри Ирвинг вернётся в состав «Даллас Маверикс» в игре с «Денвером»

32-летний австралийский и американский профессиональный баскетболист, выступающий за команду НБА «Даллас Маверикс» на позиции защитника, Кайри Ирвинг возвращается в состав команды после отсутствия из-за межпозвоночной грыжи. Об этом сообщает инсайдер Джаред Гринберг на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Уже вчера, 13 января, он провёл общую тренировку с командой и готовится выйти на площадку в матче с «Денвером», с которым его команда сыграет второй раз.

Напомним, в ночь с 14 на 15 января «Даллас Маверикс» проведёт домашнюю встречу с «Денвером», а их выездной матч закончился поражением со счётом 101:112.