Определены игроки недели в НБА

Центровой «Сакраменто Кингз» Домантас Сабонис и разыгрывающий «Кливленд Кавальерс» Дариус Гарлэнд были признаны игроками недели в Национальной баскетбольной ассоциации.

Домантас Сабонис на минувшей неделе принял участие в трёх встречах — «Кингз» одержали в этих матчах три победы. В них центровой «Сакраменто Кингз» набирал в среднем 22,0 очка, совершал 20,3 подбора и отдавал 7,3 передачи.

Дариус Гарлэнд вместе с «Кливленд Кавальерс» выиграл на минувшей неделе два матча из трёх. В этих встречах разыгрывающий набирал в среднем 26,0 очка и отдавал 7,7 результативной передачи при 52,8% точности с игры.