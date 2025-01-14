Единая лига: расписание на 14 января
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Сегодня, 14 января, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ состоится очередной игровой день. В общей сложности в календаре чемпионата запланирован один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.
Расписание Единой лиги на 14 января:
18:30 мск — «Самара» — «Локомотив-Кубань».
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
14 января 2025, вторник. 18:30 МСК
Самара
Самарская область
Не начался
Локомотив-Кубань
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Первое место в турнирной таблице Единой лиги в настоящий момент занимает московский ЦСКА, в активе которого 21 победа при трёх поражениях. Вторую позицию занимает казанский УНИКС (20 побед – пять поражений), топ-3 замыкает «Зенит» из Санкт-Петербурга, на счету которого 19 побед и пять поражений.
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