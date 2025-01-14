Евролига: расписание матчей 14 января

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Сегодня, 14 января, состоятся игры 21-го тура регулярного чемпионата Евролиги. В общей сложности поклонники баскетбола смогут увидеть пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием всех встреч.

Расписание Евролиги на 14 января:

22:00 мск – АСВЕЛ – «Партизан»;

22:30 мск – «Париж» – «Анадолу Эфес»;

22:30 мск – «Олимпия» – «Альба»;

22:30 мск – «Баскония» – «Олимпиакос»;

22:45 мск – «Реал» Мадрид – «Маккаби» Тель-Авив.

Возглавляет турнирную таблицу в настоящий момент греческий «Олимпиакос», на счету которого 14 побед и шесть поражений. Второе место у «Монако» (13 побед — семь поражений). Топ-3 замыкает действующий чемпион турнира «Панатинаикос» (13 побед — семь поражений).

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