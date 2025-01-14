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Начало прямой трансляции
22:45 Мск
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Евролига: расписание матчей 14 января

Евролига: расписание матчей 14 января
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Сегодня, 14 января, состоятся игры 21-го тура регулярного чемпионата Евролиги. В общей сложности поклонники баскетбола смогут увидеть пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием всех встреч.

Расписание Евролиги на 14 января:

22:00 мск – АСВЕЛ – «Партизан»;
22:30 мск – «Париж» – «Анадолу Эфес»;
22:30 мск – «Олимпия» – «Альба»;
22:30 мск – «Баскония» – «Олимпиакос»;
22:45 мск – «Реал» Мадрид – «Маккаби» Тель-Авив.

Евролига . Регулярный чемпионат. 21-й тур
14 января 2025, вторник. 22:00 МСК
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Не начался
Партизан
Белград, Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 21-й тур
14 января 2025, вторник. 22:30 МСК
Париж
Париж, Франция
Не начался
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 21-й тур
14 января 2025, вторник. 22:30 МСК
Олимпия
Милан, Италия
Не начался
Альба
Берлин, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 21-й тур
14 января 2025, вторник. 22:30 МСК
Баскония
Витория, Испания
Не начался
Олимпиакос
Пирей, Греция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 21-й тур
14 января 2025, вторник. 22:45 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Возглавляет турнирную таблицу в настоящий момент греческий «Олимпиакос», на счету которого 14 побед и шесть поражений. Второе место у «Монако» (13 побед — семь поражений). Топ-3 замыкает действующий чемпион турнира «Панатинаикос» (13 побед — семь поражений).

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