Еврокубок: расписание матчей 14 января

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Сегодня, 14 января, состоится очередной игровой день баскетбольного Еврокубка. В общей сложности запланировано четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч.

Расписание Еврокубка на 14 января:

20:00 мск – «Лиеткабелис» – «Валенсия»;

20:00 мск – «Бешикташ» – «Вулвз»;

21:00 мск – «Хапоэль» Иерусалим – «Цедевита-Олимпия»;

22:00 мск – «Доломити Энергия» – «Ратиофарм» Ульм.

Групповая стадия Еврокубка стартовала 24 сентября 2024 года. Она будет продолжаться до 5 февраля 2025-го. В каждой из двух групп клубы встретятся друг с другом на домашней арене и в гостях.

В раунд плей-офф выйдут шесть коллективов из каждой группы. Две лучшие команды из каждой группы получат путёвку сразу в четвертьфинал.

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