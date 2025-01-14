Еврокубок: расписание матчей 14 января
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Сегодня, 14 января, состоится очередной игровой день баскетбольного Еврокубка. В общей сложности запланировано четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч.
Расписание Еврокубка на 14 января:
20:00 мск – «Лиеткабелис» – «Валенсия»;
20:00 мск – «Бешикташ» – «Вулвз»;
21:00 мск – «Хапоэль» Иерусалим – «Цедевита-Олимпия»;
22:00 мск – «Доломити Энергия» – «Ратиофарм» Ульм.
Еврокубок . Группа B. 15-й тур
14 января 2025, вторник. 20:00 МСК
Лиеткабелис
Паневежис, Литва
Не начался
Валенсия
Валенсия, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Еврокубок . Группа A. 15-й тур
14 января 2025, вторник. 20:00 МСК
Бешикташ
Стамбул, Турция
Не начался
Вулвз
Вильнюс, Литва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Еврокубок . Группа B. 15-й тур
14 января 2025, вторник. 21:00 МСК
Хапоэль И
Иерусалим, Израиль
Не начался
Цедевита-Олимпия
Любляна, Словения
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Еврокубок . Группа A. 15-й тур
14 января 2025, вторник. 22:00 МСК
Доломити Энергия
Тренто, Италия
Не начался
Ратиофарм Ульм
Ульм, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Групповая стадия Еврокубка стартовала 24 сентября 2024 года. Она будет продолжаться до 5 февраля 2025-го. В каждой из двух групп клубы встретятся друг с другом на домашней арене и в гостях.
В раунд плей-офф выйдут шесть коллективов из каждой группы. Две лучшие команды из каждой группы получат путёвку сразу в четвертьфинал.
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