«Лейкерс» потерпели третье подряд поражение, на домашней площадке уступив «Спёрс»

Закончился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в рамках которого «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Сан-Антонио Спёрс». Встреча завершилась со счётом 126:102 в пользу «Сан-Антонио». Для калифорнийской команды это поражение стало третьим подряд. Ранее «озёрники» проиграли «Хьюстон Рокетс» и «Даллас Маверикс».

Самым результативным игроком во встрече с «Сан-Антонио» в составе «Лос-Анджелеса» был Энтони Дэвис. В его активе 30 очков,13 подборов и две передачи. У «Сан-Антонио» лучшую результативность показали Виктор Вембаньяма, Стефон Касл и Девин Васселл. В активе троих по 23 очка.

В следующем матче «Лейкерс» встретятся с «Майами», а «Спёрс» сыграют с «Мемфис Гриззлиз». Матчи 16 января.

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