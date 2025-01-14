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«Лейкерс» потерпели третье подряд поражение, на домашней площадке уступив «Спёрс»

«Лейкерс» потерпели третье подряд поражение, на домашней площадке уступив «Спёрс»
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Закончился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в рамках которого «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Сан-Антонио Спёрс». Встреча завершилась со счётом 126:102 в пользу «Сан-Антонио». Для калифорнийской команды это поражение стало третьим подряд. Ранее «озёрники» проиграли «Хьюстон Рокетс» и «Даллас Маверикс».

НБА — регулярный чемпионат
14 января 2025, вторник. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
102 : 126
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 30, Джеймс - 18, Ривз - 12, Кристи - 10, Хатимура - 9, Винсент - 7, Кнехт - 5, Хэйс - 4, Финни-Смит - 4, Реддиш - 3, Милтон, Оливари
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 23, Касл - 23, Васселл - 23, Барнс - 17, Пол - 13, Джонсон - 10, Бэсси - 4, Джонс - 4, Мамукелашвили - 4, Брэнэм - 3, Шампани - 2, Уэсли, Коллинс

Самым результативным игроком во встрече с «Сан-Антонио» в составе «Лос-Анджелеса» был Энтони Дэвис. В его активе 30 очков,13 подборов и две передачи. У «Сан-Антонио» лучшую результативность показали Виктор Вембаньяма, Стефон Касл и Девин Васселл. В активе троих по 23 очка.

В следующем матче «Лейкерс» встретятся с «Майами», а «Спёрс» сыграют с «Мемфис Гриззлиз». Матчи 16 января.

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