Результаты игрового дня НБА 14 января

В ночь с 13 на 14 января мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошёл очередной игровой день. В общей сложности состоялось шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня Национальной баскетбольной ассоциации 14 января:

«Вашингтон Уизардс» – «Миннесота Тимбервулвз» – 106:120;

«Торонто Рэпторс» – «Голден Стэйт Уорриорз» – 104:101;

«Нью-Йорк Никс» – «Детройт Пистонс» – 119:124;

«Хьюстон Рокетс» – «Мемфис Гриззлиз» – 120:118;

«Лос-Анджелес Клипперс» – «Майами Хит» – 109:98;

«Лос-Анджелес Лейкерс» – «Сан-Антонио Спёрс» – 102:126.

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