Результаты игрового дня НБА 14 января
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В ночь с 13 на 14 января мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошёл очередной игровой день. В общей сложности состоялось шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.
Все результаты игрового дня Национальной баскетбольной ассоциации 14 января:
«Вашингтон Уизардс» – «Миннесота Тимбервулвз» – 106:120;
«Торонто Рэпторс» – «Голден Стэйт Уорриорз» – 104:101;
«Нью-Йорк Никс» – «Детройт Пистонс» – 119:124;
«Хьюстон Рокетс» – «Мемфис Гриззлиз» – 120:118;
«Лос-Анджелес Клипперс» – «Майами Хит» – 109:98;
«Лос-Анджелес Лейкерс» – «Сан-Антонио Спёрс» – 102:126.
НБА — регулярный чемпионат
14 января 2025, вторник. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
106 : 120
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Вашингтон Уизардс: Кузма - 22, Пул - 20, Кулибали - 15, Сарр - 13, Джордж - 10, Каррингтон - 8, Валанчюнас - 8, Батлер - 7, Кисперт - 2, Гилл - 1, Дэвис, Болдуин Мл., Шампани, Холмс
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 41, Рэндл - 20, Дивинченцо - 13, Рид - 12, Гобер - 11, Макдэниелс - 8, Конли - 7, Александер-Уолкер - 6, Майнотт - 2, Инглс, Ньютон, Кларк, Миллер, Гарза
НБА — регулярный чемпионат
14 января 2025, вторник. 03:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
104 : 101
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Торонто Рэпторс: Барнс - 23, Буше - 18, Барретт - 15, Пёлтль - 13, Дик - 12, Агбаджи - 12, Шид - 9, Олиник - 2, Могбо, Браун, Уолтер, Темпл, Митчелл, Баттл, Оморуи
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 26, Уиггинс - 20, Андерсон - 13, Шрёдер - 12, Луни - 10, Хилд - 8, Уотерс III - 8, Джексон-Дэвис - 3, Муди - 1, Сантос, Грин, Спенсер
НБА — регулярный чемпионат
14 января 2025, вторник. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
119 : 124
Детройт Пистонс
Детройт
Нью-Йорк Никс: Брансон - 31, Бриджес - 27, Таунс - 26, Харт - 12, Пэйн - 10, Ануноби - 10, Макбрайд - 3, Топпин, Ачиува, Колек, Райан, Шамет, Хукпорти
Детройт Пистонс: Каннингем - 36, Бисли - 22, Томпсон - 11, Харрис - 11, Дюрен - 10, Хардуэй-младший - 10, Сассер - 7, Стюарт - 7, Холланд - 6, Фонтеккио - 4, Рид, Мур
НБА — регулярный чемпионат
14 января 2025, вторник. 04:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
120 : 118
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Хьюстон Рокетс: Грин - 42, Томпсон - 19, Шенгюн - 17, Уитмор - 16, Ванвлит - 9, Брукс - 9, Холидей - 6, Адамс - 2, Ландейл, Тэйт, Смит II, Шеппард, Исон, Уильямс, Грин
Мемфис Гриззлиз: Морант - 29, Бейн - 25, Джексон - 17, Уэллс - 14, Ларэвиа - 12, Кларк - 6, Альдама - 5, Пиппен Мл. - 4, Кеннард - 4, Иди - 2, Кавамура, Хафф, Кончар
НБА — регулярный чемпионат
14 января 2025, вторник. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
109 : 98
Майами Хит
Майами
Лос-Анджелес Клипперс: Пауэлл - 29, Харден - 26, Зубац - 21, Джонс - 9, Леонард - 6, Портер - 6, Бамба - 5, Коффи - 5, Данн - 2, Хиланд, Мэнн, Джонс, Батюм
Майами Хит: Хироу - 32, Уэр - 19, Розир - 11, Жакез-мл. - 10, Хайсмит - 9, Лав - 9, Йович - 5, Робинсон - 3, Ричардсон, Стивенс, Кристофер, Ларссон, Джонсон, Бёркс, Батлер
НБА — регулярный чемпионат
14 января 2025, вторник. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
102 : 126
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 30, Джеймс - 18, Ривз - 12, Кристи - 10, Хатимура - 9, Винсент - 7, Кнехт - 5, Хэйс - 4, Финни-Смит - 4, Реддиш - 3, Милтон, Оливари
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 23, Касл - 23, Васселл - 23, Барнс - 17, Пол - 13, Джонсон - 10, Бэсси - 4, Джонс - 4, Мамукелашвили - 4, Брэнэм - 3, Шампани - 2, Уэсли, Коллинс
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