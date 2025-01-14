Уильямс назвал команду, в которой резонно оказаться вероятному первому номеру драфта–2025

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне эксперт Лу Уильямс поделился мнением о форварде университета Дьюк Купере Флэгге, который многими экспертами называется главным претендентом на первый выбор на драфте Национальной баскетбольной ассоциации в 2025 году.

«Думаю, Купер Флэгг — отличный игрок для команды, в которой уже есть отличные игроки. Я бы хотел увидеть его в форме «Шарлотт Хорнетс». Объедините его с молодыми парнями, такими как Брэндон Миллер, Ламело Болл», — сказал Уильямс в эфире Run It Back.

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