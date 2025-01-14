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Влад Голдин признан игроком недели в конференции Big 10 NCAA

Влад Голдин признан игроком недели в конференции Big 10 NCAA
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Российский центровой Владислав Голдин стал игроком недели в конференции Big 10 NCAA. Эту награду Влад разделил с Пэйтоном Сэндфортом, который выступает за университет Айовы.

Российский спортсмен демонстрировал следующие показатели на неделе — 27,5 очка, семь подборов и 2,5 передачи. Он установил рекорд за карьеру, набрав 36 очков.

Фото: Michigan Men's Basketball

Напомним, до перехода в университет Мичигана Владислав выступал за университет Florida Atlantic Owls («Флорида Атлантик»), с которым в 2023 году пробился в «Финал четырёх» «Мартовского безумия».

Ранее Голдин показал актуальную физическую форму.

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