Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Маккаби Тель-Авив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Кавай Леонард высказался о семье, покинувшей дом из-за пожаров в Лос-Анджелесе

Кавай Леонард высказался о семье, покинувшей дом из-за пожаров в Лос-Анджелесе
Комментарии

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард дал комментарий по поводу недавнего ухода из расположения команды, чтобы побыть с семьёй, покинувшей дом из-за лесных пожаров в районе Лос-Анджелеса.

«Просто пытаюсь делать всё, чтобы в семье был порядок. Я должен убедиться, что все устроены и находятся в безопасности. Цел ли мой дом? Как мы знаем, не всё в порядке. Вы же видели, как горят дома, так что всё это говорит само за себя», — сказал Леонард во время общения с журналистами.

Кавай сыграл в недавнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Майами Хит» (109:98), в котором набрал шесть очков, сделал пять подборов и отдал одну передачу.

Материалы по теме
«Воспоминания утрачены навсегда». Эмоциональная речь тренера «Лейкерс» о трагедии в США
«Воспоминания утрачены навсегда». Эмоциональная речь тренера «Лейкерс» о трагедии в США

Кавай Леонард на скейтерской площадке:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android