Кавай Леонард высказался о семье, покинувшей дом из-за пожаров в Лос-Анджелесе

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард дал комментарий по поводу недавнего ухода из расположения команды, чтобы побыть с семьёй, покинувшей дом из-за лесных пожаров в районе Лос-Анджелеса.

«Просто пытаюсь делать всё, чтобы в семье был порядок. Я должен убедиться, что все устроены и находятся в безопасности. Цел ли мой дом? Как мы знаем, не всё в порядке. Вы же видели, как горят дома, так что всё это говорит само за себя», — сказал Леонард во время общения с журналистами.

Кавай сыграл в недавнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Майами Хит» (109:98), в котором набрал шесть очков, сделал пять подборов и отдал одну передачу.

Кавай Леонард на скейтерской площадке: