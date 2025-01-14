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«Даже не знаешь, что сказать людям». Джеймс Харден высказался о пожарах в Лос-Анджелесе

«Даже не знаешь, что сказать людям». Джеймс Харден высказался о пожарах в Лос-Анджелесе
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Разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс» Джеймс Харден ответил на вопрос по поводу сильнейших пожаров в Лос-Анджелесе. Ранее сообщалось, что в результате стихии ушло из жизни по меньшей мере 24 человека. Ещё около 180 тыс. человек были эвакуированы, сгорело примерно 10 тыс. строений.

«На самом деле даже не знаешь, что сказать людям, но пытаешься поддержать их. В такие моменты нужно сплотиться и держаться вместе. Честно говоря, это единственный путь, который у нас есть», — сказал Харден во время общения с журналистом Томером Азарли.

В последнем матче регулярного чемпионата НБА «Клипперс» победили «Майами Хит» (109:98).

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