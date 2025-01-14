Леброн Джеймс: в феврале или марте у «Лейкерс» будет другая команда

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поделился мыслями о перспективах команды в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Мы очень хороши, когда у нас больше 20 передач за матч. У «Лейкерс» невероятный потенциал для роста. В феврале или марте, как мне кажется, у нас будет другая команда. Позитивно смотрю на наши шансы. Нужно продолжать работать», – сказал Джеймс на канале GoJo And Golic в YouTube.

В настоящий момент «Лос-Анджелес» занимает седьмое место в турнирной таблице НБА Западной конференции, имея в активе 20 побед и 17 поражений.

Бронни вместе с новичками «Лейкерс» поздравили Леброна: