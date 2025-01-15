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«В ЦСКА очень сложно закрепиться!» Воспитанник армейцев — о гранде Единой лиги

«В ЦСКА очень сложно закрепиться!» Воспитанник армейцев — о гранде Единой лиги
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Разыгрывающий МБА-МАИ Макар Коновалов рассказал, что помешало ему закрепиться в составе ЦСКА, воспитанником которого он является.

«Всё дело в большой конкуренции! Главная команда ЦСКА на тот момент выступала в Евролиге. По сути, это была лучшая команда Европы или как минимум одна из лучших, которая всегда участвовала в «Финале четырёх». Именно поэтому в неё было очень тяжело попасть.

Помню, Александр Хоменко тогда был в основной команде и не получал никакого игрового времени. Он постоянно спускался в Суперлигу, чтобы просто играть. Я понимал, что в ЦСКА будет тяжело пробиться. Очень сложно закрепиться в команде!» – сказал Макар Коновалов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

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