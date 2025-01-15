«Самый сильный игрок». Макар Коновалов выделил звезду ЦСКА, когда клуб выступал в Евролиге

Разыгрывающий МБА-МАИ Макар Коновалов, который прошёл все ступени молодёжной команды ЦСКА, выделил игрока из состава армейцев, когда клуб ещё выступал в Евролиге.

«Майк Джеймс! Я подключался к тренировкам основной команды, по своей позиции играл против него и скажу, что мне было невероятно тяжело. Самый сильный игрок, против которого мне приходилось защищаться», – сказал Макар Коновалов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

Отметим, что в нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ 25-летний Коновалов в среднем набирает 12,6 очка, делает 1,7 подбора и 5,3 передачи, проводя на паркете по 27 минут. МБА-МАИ на данный момент занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата с семью победами при 17 поражениях.