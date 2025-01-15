Игрок МБА-МАИ Коновалов объяснил, в чём баскетболисты из США лучше российских

Разыгрывающий МБА-МАИ Макар Коновалов, который выступал на молодёжном чемпионате мира и Европы за сборную России, объяснил, чем игроки из США выделяются на фоне российских.

«Выделялся Тайриз Халибёртон, который сейчас в «Индиане». Джейлен Грин, Джейлен Саггс… Очень сильная команда у них была. Запомнились прежде всего своими физическими данными — они просто перебегали нас, было невозможно за ними успевать.

Мы поняли, что над физикой нужно больше работать, чтобы противостоять таким игрокам. Чувствовался их уровень физической подготовки по сравнению с нашим», – сказал Макар Коновалов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.