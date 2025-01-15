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«Не знаю тех, кто тренируется больше него». Макар Коновалов выделил игрока МБА-МАИ

«Не знаю тех, кто тренируется больше него». Макар Коновалов выделил игрока МБА-МАИ
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25-летний игрок МБА-МАИ Макар Коновалов высказался об игре партнёра по команде Единой лиги ВТБ Даниила Касаткина.

«В первый сезон Даня показывал какой-то нереальный уровень. Он тогда попал на Матч всех звёзд Единой лиги ВТБ, а сейчас дела у него идут чуть похуже. Но он настоящий профессионал. Не знаю людей, кто больше тренируется, чем он, поэтому надеюсь, что Даня выправит ситуацию и всё у него будет хорошо», – сказал Макар Коновалов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

Отметим, что в нынешнем сезоне Единой лиги Коновалов в среднем набирает 12,6 очка, делает 1,7 подбора и 5,3 передачи, проводя на паркете по 27 минут.

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