НБА объявила место проведения лотереи драфта и драфт-комбайна 2025 года

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) объявила место и время проведения преддрафтовых мероприятий в 2025 году. Как информирует пресс-служба лиги, лотерея драфта и драфт-комбайн состоятся в мае в Чикаго. Лотерея пройдёт 12 мая, а просмотр будущих новичков запланирован на период с 11 по 18 мая.

Напомним, в нынешнем сезоне NCAA выступает российский игрок Егор Дёмин. Для него это дебютный сезон в американской студенческой лиге. Большинство известных спортивных изданий включают Егора в список 10-15 лучших игроков драфта Национальной баскетбольной ассоциации 2025 года. Также в НБА может оказаться другой российский баскетболист, Владислав Голдин.

Российские баскетболисты за рубежом: