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Макар Коновалов высказался об отстранении России от международных турниров

Макар Коновалов высказался об отстранении России от международных турниров
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Баскетболист МБА-МАИ Макар Коновалов, который выступал за молодёжную сборную России, поделился мнением об отсутствии нашей страны на международной арене.

«С международными турнирами было бы намного лучше. Игры с различными странами или другими лигами — это всё равно совсем другой опыт, нежели постоянная игра со своими. К тому же процесс развития идёт намного быстрее в таких встречах.

Но в целом уровень Единой лиги очень высок, чтобы компенсировать это. У нас тоже есть сильные, серьёзные легионеры. Конечно, минусы отсутствия международных турниров есть, но уровень нашего чемпионата высокий!» – сказал Макар Коновалов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

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