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Црвена Звезда Белград — Фенербахче Стамбул. Прямая трансляция
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«Если Дёмин прибавит в этом, у него не будет проблем». Коновалов дал совет таланту в США

«Если Дёмин прибавит в этом, у него не будет проблем». Коновалов дал совет таланту в США
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Разыгрывающий МБА-МАИ Макар Коновалов поделился мнением о том, сумеет ли игрок университета Бригама Янга (BYU) Егор Дёмин, который выступает с командой в студенческой американской лиге NCAA, закрепиться в НБА.

«Да, почему нет? Просто ему нужно прибавить с точки зрения физических данных. Вспоминая игры в сборной России U19, в США баскетболисты очень развиты именно физически.

Если он прибавит в этом компоненте, то у него никаких проблем не будет. Потому что и по баскетбольному интеллекту, и по игре Егор на отличном уровне», – сказал Макар Коновалов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

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