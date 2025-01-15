«Если Дёмин прибавит в этом, у него не будет проблем». Коновалов дал совет таланту в США

Разыгрывающий МБА-МАИ Макар Коновалов поделился мнением о том, сумеет ли игрок университета Бригама Янга (BYU) Егор Дёмин, который выступает с командой в студенческой американской лиге NCAA, закрепиться в НБА.

«Да, почему нет? Просто ему нужно прибавить с точки зрения физических данных. Вспоминая игры в сборной России U19, в США баскетболисты очень развиты именно физически.

Если он прибавит в этом компоненте, то у него никаких проблем не будет. Потому что и по баскетбольному интеллекту, и по игре Егор на отличном уровне», – сказал Макар Коновалов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.