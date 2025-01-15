Макар Коновалов выделил лучших молодых игроков Единой лиги

25-летний баскетболист московской МБА-МАИ Макар Коновалов, который в этом сезоне претендует на попадание на Матч звёзд Единой лиги ВТБ, назвал лучших молодых игроков чемпионата, показывающих отличную игру.

«Могу отметить наших ребят, которые сейчас показывают высокий уровень игры. Не знаю насчёт НБА… Получится у них или не получится, но в целом это Антон Карданахишвили из «Самары», с которым я вместе играл в молодёжке ЦСКА. Сейчас из их клуба уехали все легионеры и он показывает шикарную игру.

Кирилл Елатонцев из «Локомотива-Кубань» тоже очень хорошо себя показывает. Михаила Беленицкого и Пашу Исмаилова могу отметить», – сказал Макар Коновалов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.