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Защитник «Нью-Йорка» Джош Харт прокомментировал поражение от «Детройта»

Защитник «Нью-Йорка» Джош Харт прокомментировал поражение от «Детройта»
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Атакующий защитник «Нью-Йорк Никс» Джош Харт прокомментировал поражение своей команды от «Детройта» в рамках НБА (Национальной баскетбольной ассоциации).

«Мы терпим поражения там, где не должны этого делать. Уже надо заканчивать с этой отрицательной тенденцией. Мы уже прошли половину сезона. Но пока никто не может ничего сделать с текущей ситуацией. Если мы хотим на что-то претендовать и рассчитывать на какой-то благоприятный итог сезона, то нам нужно срочно включаться уже сейчас», — приводит слова Харта ESPN.

Напомним, в ночь с 13 на 14 января «Нью-Йорк Никс» проиграл «Детройту» со счётом 119:124.

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