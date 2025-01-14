Стали известны ещё восемь игроков, которые примут участие в Матче звёзд Единой лиги

Пресс-служба Единой лиги ВТБ опубликовала итоги голосования среди представителей ведущих спортивных изданий, которое определяло игроков в переднюю и заднюю линии на Матче звёзд — 2025.

«Хозяева», задняя линия:

Самсон Руженцев, «Парма»

Георгий Жбанов, «Зенит»

«Хозяева», передняя линия:

Андрей Зубков, МБА-МАИ

Кирилл Елатонцев, «Локомотив-Кубань»

«Гости», задняя линия:

Ксавьер Мун, «Зенит»

Маркос Найт, УНИКС

«Гости», передняя линия:

Джален Рейнольдс, УНИКС

Дуэйн Бэйкон, «Зенит»

Следующий этап — выбор руководством Единой лиги. В течение недели представители федерации выберут ещё восемь игроков. Сам Матч звёзд состоится 16 февраля.