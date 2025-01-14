Стали известны ещё восемь игроков, которые примут участие в Матче звёзд Единой лиги

Пресс-служба Единой лиги ВТБ опубликовала итоги голосования среди представителей ведущих спортивных изданий, которое определяло игроков в переднюю и заднюю линии на Матче звёзд — 2025.
«Хозяева», задняя линия:
Самсон Руженцев, «Парма»
Георгий Жбанов, «Зенит»
«Хозяева», передняя линия:
Андрей Зубков, МБА-МАИ
Кирилл Елатонцев, «Локомотив-Кубань»
«Гости», задняя линия:
Ксавьер Мун, «Зенит»
Маркос Найт, УНИКС
«Гости», передняя линия:
Джален Рейнольдс, УНИКС
Дуэйн Бэйкон, «Зенит»
Следующий этап — выбор руководством Единой лиги. В течение недели представители федерации выберут ещё восемь игроков. Сам Матч звёзд состоится 16 февраля.