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Стали известны ещё восемь игроков, которые примут участие в Матче звёзд Единой лиги

Стали известны ещё восемь игроков, которые примут участие в Матче звёзд Единой лиги
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Пресс-служба Единой лиги ВТБ опубликовала итоги голосования среди представителей ведущих спортивных изданий, которое определяло игроков в переднюю и заднюю линии на Матче звёзд — 2025.

«Хозяева», задняя линия:

Самсон Руженцев, «Парма»
Георгий Жбанов, «Зенит»

«Хозяева», передняя линия:

Андрей Зубков, МБА-МАИ
Кирилл Елатонцев, «Локомотив-Кубань»

«Гости», задняя линия:

Ксавьер Мун, «Зенит»
Маркос Найт, УНИКС

«Гости», передняя линия:

Джален Рейнольдс, УНИКС
Дуэйн Бэйкон, «Зенит»

Следующий этап — выбор руководством Единой лиги. В течение недели представители федерации выберут ещё восемь игроков. Сам Матч звёзд состоится 16 февраля.

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