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Суперзвезда НБА — о Лионеле Месси: его величие вдохновляет меня. Стараюсь подражать ему

Суперзвезда НБА — о Лионеле Месси: его величие вдохновляет меня. Стараюсь подражать ему
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Четырёхкратный чемпион Национальный баскетбольной ассоциации (НБА) в составе калифорнийского клуба «Голден Стэйт Уорриорз», популярный игрок Стефен Карри поделился мнением о легендарном аргентинском футболисте Лионеле Месси, который в данный момент выступает за «Интер Майами».

«Величие Месси, безусловно, вдохновляет быть таким же. Долголетие Месси, его креативность, его влияние на спорт во всём мире [поражает]… Своим величием Лионель вдохновляет продолжать двигаться вперёд, чтобы проложить собственный путь на вершину. Я всегда с огромным уважением относился к тому, как Лионель ведёт себя на поле и за его пределами, стараюсь подражать ему», — приводит слова Карри портал Hoopshype.

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