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Тренер «Торонто»: в тот же день, когда Стефен Карри уйдёт на пенсию, я напьюсь, обещаю

Тренер «Торонто»: в тот же день, когда Стефен Карри уйдёт на пенсию, я напьюсь, обещаю
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Главный тренер команды «Торонто Рэпторс» Дарко Раякович поделился мыслями о лидере калифорнийского клуба «Голден Стэйт Уорриорз» Стефене Карри, который выступает на позиции разыгрывающего защитника.

«Я натренировывал своих парней против него очень, очень долгое время. Не могу дождаться, когда Карри уйдёт на пенсию. Я напьюсь в тот же вечер, обещаю. Тем не менее для всех нас это привилегия жить в эпоху, когда Стеф играет в баскетбол», — приводит слова Раяковича портал Hoopshype.

Напомним, сегодня состоялся матч между «Торонто Рэпторс» и «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча завершилась со счётом 104:101 в пользу канадской команды.

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