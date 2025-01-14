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НБА оштрафовала Энтони Эдвардса на $ 50 тыс. за оскорбительные жесты в адрес судьи

НБА оштрафовала Энтони Эдвардса на $ 50 тыс. за оскорбительные жесты в адрес судьи
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Лидер «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс оштрафован на $ 50 тыс. руководством Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за оскорбительные жесты в адрес арбитра, когда праздновал данк своего товарища по команде Руди Гобера в третьей четверти матча с «Мемфис Гриззлиз». Игра завершилась со счётом 127:125 в пользу «Гриззлиз».

НБА — регулярный чемпионат
12 января 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
125 : 127
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Миннесота Тимбервулвз: Дивинченцо - 27, Макдэниелс - 21, Рид - 19, Рэндл - 18, Эдвардс - 15, Гобер - 12, Александер-Уолкер - 8, Конли - 3, Майнотт - 2, Инглс, Кларк, Миллер, Гарза
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 33, Бейн - 21, Уэллс - 13, Морант - 12, Альдама - 11, Кеннард - 11, Кларк - 10, Иди - 8, Пиппен Мл. - 5, Ларэвиа - 3, Кавамура, Хафф, Кончар

«Я совершил неосторожную, незрелую, глупую ошибку, когда демонстрировал средний палец. Всё это вообще не имеет никакого отношения к судьям. Это просто моё глупое поведение. Но больше не повторится. Больше не получу технических фолов, больше ничего не произнесу на площадке», — приводит слова Эдвардса портал Fadeaway World.

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