НБА оштрафовала Энтони Эдвардса на $ 50 тыс. за оскорбительные жесты в адрес судьи

Лидер «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс оштрафован на $ 50 тыс. руководством Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за оскорбительные жесты в адрес арбитра, когда праздновал данк своего товарища по команде Руди Гобера в третьей четверти матча с «Мемфис Гриззлиз». Игра завершилась со счётом 127:125 в пользу «Гриззлиз».

«Я совершил неосторожную, незрелую, глупую ошибку, когда демонстрировал средний палец. Всё это вообще не имеет никакого отношения к судьям. Это просто моё глупое поведение. Но больше не повторится. Больше не получу технических фолов, больше ничего не произнесу на площадке», — приводит слова Эдвардса портал Fadeaway World.