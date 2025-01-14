Дэмьен Лиллард не исключил, что перейдёт в Евролигу

Девятикратный участник Матча звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также разыгрывающий защитник «Милуоки Бакс» Дэмьен Лиллард заявил, что не исключает перехода в Евролигу в конце своей карьеры.

«Я говорил об этом с некоторыми членами моей семьи за последние два года, но не думал об этом серьёзно. Что, если бы я пошёл и поиграл в команде Евролиги просто ради опыта в конце своей карьеры? Это то, о чём я серьёзно не думал. Но никогда не знаешь [что произойдёт]», — приводит слова Лилларда портал Hoopshype.

Ранее стало известно, что Лиллард попал в список самых точных игроков НБА при 8+ попытках трёхочковых за игру.