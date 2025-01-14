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«Локомотив» победил «Самару», для которой это восьмое поражение подряд

«Локомотив» победил «Самару», для которой это восьмое поражение подряд
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Сегодня, 14 января, во Дворце спорта имени В. С. Высоцкого в Самаре состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Локомотивом-Кубань» и «Самарой». Встреча завершилась со счётом 96:69 (20:21, 29:19, 25:7, 22:22) в пользу краснодарской команды.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
14 января 2025, вторник. 18:30 МСК
Самара
Самарская область
Окончен
69 : 96
Локомотив-Кубань
Краснодар
Самара: М. Кулагин - 13, Амосов - 12, Попов - 10, Сопин - 9, Голдырев - 7, Чикарев - 7, Пынько - 6, Касьянов - 3, Швечихин - 2, Кашин, Косяков, Карпов
Локомотив-Кубань: Кливленд - 14, Уэйли - 13, Емченко - 13, Гудумак - 11, Миллер - 10, Ведищев - 9, Мартюк - 9, Андерсон - 6, Джонсон - 5, Темиров - 2, Елатонцев - 2, Узинский - 2

Наиболее результативным игроком в составе «Локомотива» стал американский атакующий защитник Антониус Кливленд. По ходу матча ему удалось набрать 14 очков, сделать четыре подбора, отдать шесть передач, а также совершить один перехват и один блок-шот.

Самым результативным игроком в составе «Самары» стал разыгрывающий защитник Михаил Кулагин. За время встречи россиянин набрал 13 очков, сделал два подбора, а также отдал четыре передачи.

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