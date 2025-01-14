«Локомотив» победил «Самару», для которой это восьмое поражение подряд

Сегодня, 14 января, во Дворце спорта имени В. С. Высоцкого в Самаре состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Локомотивом-Кубань» и «Самарой». Встреча завершилась со счётом 96:69 (20:21, 29:19, 25:7, 22:22) в пользу краснодарской команды.

Наиболее результативным игроком в составе «Локомотива» стал американский атакующий защитник Антониус Кливленд. По ходу матча ему удалось набрать 14 очков, сделать четыре подбора, отдать шесть передач, а также совершить один перехват и один блок-шот.

Самым результативным игроком в составе «Самары» стал разыгрывающий защитник Михаил Кулагин. За время встречи россиянин набрал 13 очков, сделал два подбора, а также отдал четыре передачи.