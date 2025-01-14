Стефен Карри превзошёл Аллена Айверсона и Коби Брайанта в важных статистических параметрах

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной лиги (НБА), выступающий на позиции разыгрывающего защитника в составе «Голден Стэйт Уорриорз», Стефен Карри превзошёл легендарных Коби Брайанта и Аллена Айверсона в важных статистических показателях.

Лидер калифорнийского клуба в матче с «Торонто Рэпторс» отдал семь передач, а также записал на свой счёт 26 очков. Таким образом, Карри достиг отметки в 6308 отданных передач в НБА, обойдя Брайанта, у которого 6306, а также в 24 371 очков, превзойдя Айверсона, у которого 24 368.

Ранее главный тренер команды «Торонто Рэпторс» Дарко Раякович поделился мыслями о Стефене Карри.