Единая лига: результаты матчей 14 января

Сегодня, 14 января, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ состоялся очередной игровой день. В общей сложности прошёл один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом встречи.

Результаты матчей Единой лиги 14 января:

«Самара» — «Локомотив-Кубань» — 69:96.

Первое место в турнирной таблице Единой лиги в настоящий момент занимает московский клуб ЦСКА, в активе которого в текущем сезоне 21 победа при трёх поражениях. На второй позиции располагается коллектив из Казани УНИКС (20 побед — пять поражений). Тройку сильнейших замыкает санкт-петербургский «Зенит», на счету которого 19 побед и пять поражений.