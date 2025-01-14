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Единая лига: результаты матчей 14 января

Единая лига: результаты матчей 14 января
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Сегодня, 14 января, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ состоялся очередной игровой день. В общей сложности прошёл один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом встречи.

Результаты матчей Единой лиги 14 января:

«Самара» — «Локомотив-Кубань» — 69:96.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
14 января 2025, вторник. 18:30 МСК
Самара
Самарская область
Окончен
69 : 96
Локомотив-Кубань
Краснодар
Самара: М. Кулагин - 13, Амосов - 12, Попов - 10, Сопин - 9, Голдырев - 7, Чикарев - 7, Пынько - 6, Касьянов - 3, Швечихин - 2, Кашин, Косяков, Карпов
Локомотив-Кубань: Кливленд - 14, Уэйли - 13, Емченко - 13, Гудумак - 11, Миллер - 10, Ведищев - 9, Мартюк - 9, Андерсон - 6, Джонсон - 5, Темиров - 2, Елатонцев - 2, Узинский - 2

Первое место в турнирной таблице Единой лиги в настоящий момент занимает московский клуб ЦСКА, в активе которого в текущем сезоне 21 победа при трёх поражениях. На второй позиции располагается коллектив из Казани УНИКС (20 побед — пять поражений). Тройку сильнейших замыкает санкт-петербургский «Зенит», на счету которого 19 побед и пять поражений.

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