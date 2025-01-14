Единая лига: результаты матчей 14 января
Поделиться
Сегодня, 14 января, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ состоялся очередной игровой день. В общей сложности прошёл один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом встречи.
Результаты матчей Единой лиги 14 января:
«Самара» — «Локомотив-Кубань» — 69:96.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
14 января 2025, вторник. 18:30 МСК
Самара
Самарская область
Окончен
69 : 96
Локомотив-Кубань
Краснодар
Самара: М. Кулагин - 13, Амосов - 12, Попов - 10, Сопин - 9, Голдырев - 7, Чикарев - 7, Пынько - 6, Касьянов - 3, Швечихин - 2, Кашин, Косяков, Карпов
Локомотив-Кубань: Кливленд - 14, Уэйли - 13, Емченко - 13, Гудумак - 11, Миллер - 10, Ведищев - 9, Мартюк - 9, Андерсон - 6, Джонсон - 5, Темиров - 2, Елатонцев - 2, Узинский - 2
Первое место в турнирной таблице Единой лиги в настоящий момент занимает московский клуб ЦСКА, в активе которого в текущем сезоне 21 победа при трёх поражениях. На второй позиции располагается коллектив из Казани УНИКС (20 побед — пять поражений). Тройку сильнейших замыкает санкт-петербургский «Зенит», на счету которого 19 побед и пять поражений.
Комментарии
- 14 января 2025
-
21:40
-
21:27
-
20:30
-
20:09
-
19:55
-
19:14
-
18:50
-
18:02
-
17:40
-
16:22
-
16:10
-
15:45
-
14:40
-
14:40
-
13:13
-
12:09
-
11:20
-
10:50
-
10:30
-
09:45
-
09:30
-
09:17
-
00:22
-
00:08
- 13 января 2025
-
23:01
-
22:53
-
21:11
-
21:09
-
19:50
-
18:46
-
18:07
-
17:01
-
16:26
-
15:50
-
15:04