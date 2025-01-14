Джимми Батлер провёл личную встречу с Пэтом Райли. Известны детали — Чарания

Лёгкий форвард «Майами Хит» Джимми Батлер провёл личную встречу с президентом клуба Пэтом Райли. Об этом сообщил авторитетный инсайдер ESPN Шэмс Чарания со ссылкой на свои источники в лиге.

Согласно имеющейся информации, Батлер сообщил Райли, что по-прежнему хочет обмена с другой командой, а также больше не собирается продлевать контракт с «Майами» в межсезонье.

В этом сезоне регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Батлер к настоящему моменту сыграл в 22 матчах, в которых в среднем набирал по 17,6 очка за матч, делая при этом по 5,5 подбора и 4,7 результативной передачи.