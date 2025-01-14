Крис Пол: Вемби будет лучшим оборонительным игроком года. Добавьте его на Матч звёзд НБА

39-летний звёздный американский профессиональный баскетболист, выступающий на позиции разыгрывающего защитника за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио Спёрс», Крис Пол высоко оценил навыки своего партнёра по команде, французского центрового Виктора Вембаньямы.

«Добавьте Вемби на Матч звёзд НБА. Виктор заслуживает этого. Он играет в игру правильно. Такой скромной звезды вы ещё не видели. Он будет лучшим оборонительным игроком года. Серьёзно, Вемби просто невероятный игрок», — приводит слова Пола портал Hoopshype.

Ранее Крис Пол ответил, что нужно «Сан-Антонио», чтобы побеждать регулярно.