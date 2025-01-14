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«Майами Хит» не решается обменивать Батлера, несмотря на предложения команд НБА — ESPN

«Майами Хит» не решается обменивать Батлера, несмотря на предложения команд НБА — ESPN
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Руководство флоридского клуба «Майами Хит» получило несколько предложений от других фронт-офисов команд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по обмену лёгкого форварда Джимми Батлера. Об этом сообщает известный американский инсайдер ESPN Шэмс Чарания на своей странице в социальных сетях.

Как отмечает Чарания, руководство команды не решилось вести переговоры, поскольку крайний срок обмена назначен на 6 февраля.

В этом сезоне регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Батлер к настоящему моменту сыграл в 22 матчах, в которых в среднем набирал 17,6 очка, делая при этом 5,5 подбора и 4,7 результативной передачи.

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