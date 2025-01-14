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Тренер «Локо» Ведищев: на характере мы вышли и сыграли более-менее приличный матч

Тренер «Локо» Ведищев: на характере мы вышли и сыграли более-менее приличный матч
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Главный тренер краснодарской команды «Локомотив-Кубань» Андрей Ведищев высказался о выступлении своих подопечных с «Самарой». Игра завершилась со счётом 96:69 в пользу «Локо».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
14 января 2025, вторник. 18:30 МСК
Самара
Самарская область
Окончен
69 : 96
Локомотив-Кубань
Краснодар
Самара: М. Кулагин - 13, Амосов - 12, Попов - 10, Сопин - 9, Голдырев - 7, Чикарев - 7, Пынько - 6, Касьянов - 3, Швечихин - 2, Кашин, Косяков, Карпов
Локомотив-Кубань: Кливленд - 14, Уэйли - 13, Емченко - 13, Гудумак - 11, Миллер - 10, Ведищев - 9, Мартюк - 9, Андерсон - 6, Джонсон - 5, Темиров - 2, Елатонцев - 2, Узинский - 2

«Рад, что мы выиграли. В Самаре всегда непросто играть, а у нас и дорога из Санкт-Петербурга была сложная. Но на характере мы вышли и сыграли более-менее приличный матч. В Самаре не так просто выигрывать на самом деле. Проблемы «Самары» с составом? Нас, тренеров, они точно не расхолаживают. У команды не так, всё равно, наверное, в подсознании есть какие-то мысли. Но мы держали концентрацию в течение матча. Соперник играет с нами на максимуме, и нам тоже нужно включаться, показывать свой уровень», — приводит слова Ведищева пресс-служба Единой лиги.

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