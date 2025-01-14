«Партизан» разгромил АСВЕЛ с отрывом в 31 очко
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Сегодня, 14 января, состоялся матч 21-го тура регулярного чемпионата Евролиги между сербским «Партизаном» и французским АСВЕЛом. Встреча завершилась со счётом 93:62 (31:20, 14:14, 29:9, 19:19) в пользу «Партизана».
Евролига . Регулярный чемпионат. 21-й тур
14 января 2025, вторник. 22:00 МСК
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Окончен
62 : 93
Партизан
Белград, Сербия
АСВЕЛ: Харрисон, Ли, Маледон, Ажинса, Джексон, де Коло, Сако, Роберсон, Лайти, Блэк, Сиссоко, Кабенга Мбия
Партизан: Дэвис, Лундберг, Джонс, Копривица, Накич, Покушевски, Браун, Бонга, Лакич, Майк, Джонс
Наиболее результативным игроком в составе «Партизана» стал канадский тяжёлый форвард Айзея Майк. В ходе встречи ему удалось набрать 12 очков, сделать один подбор, а также отдать одну передачу.
Напомним, на данный момент сербский коллектив занимает 13-е место в турнирной таблице Евролиги, а французская команда — 15-е. В текущем сезоне Евролиги «Партизан» одержал 10 побед и уступил в 11 матчах.
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