«Партизан» разгромил АСВЕЛ с отрывом в 31 очко

Сегодня, 14 января, состоялся матч 21-го тура регулярного чемпионата Евролиги между сербским «Партизаном» и французским АСВЕЛом. Встреча завершилась со счётом 93:62 (31:20, 14:14, 29:9, 19:19) в пользу «Партизана».

Наиболее результативным игроком в составе «Партизана» стал канадский тяжёлый форвард Айзея Майк. В ходе встречи ему удалось набрать 12 очков, сделать один подбор, а также отдать одну передачу.

Напомним, на данный момент сербский коллектив занимает 13-е место в турнирной таблице Евролиги, а французская команда — 15-е. В текущем сезоне Евролиги «Партизан» одержал 10 побед и уступил в 11 матчах.