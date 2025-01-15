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Еврокубок: результаты матчей 14 января

Еврокубок: результаты матчей 14 января
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Сегодня, 14 января, состоялся очередной игровой день баскетбольного Еврокубка. В общей сложности прошло четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Результаты Еврокубка 14 января:

«Лиеткабелис» — «Валенсия» — 91:96;
«Бешикташ» — «Вулвз» — 79:77;
«Хапоэль» Иерусалим — «Цедевита-Олимпия» — 70:74;
«Доломити Энергия» — «Ратиофарм» Ульм — 86:71.

Еврокубок . Группа B. 15-й тур
14 января 2025, вторник. 20:00 МСК
Лиеткабелис
Паневежис, Литва
Окончен
91 : 96
Валенсия
Валенсия, Испания
Еврокубок . Группа A. 15-й тур
14 января 2025, вторник. 20:00 МСК
Бешикташ
Стамбул, Турция
Окончен
79 : 77
Вулвз
Вильнюс, Литва
Еврокубок . Группа B. 15-й тур
14 января 2025, вторник. 21:00 МСК
Хапоэль И
Иерусалим, Израиль
Окончен
70 : 74
Цедевита-Олимпия
Любляна, Словения
Еврокубок . Группа A. 15-й тур
14 января 2025, вторник. 22:00 МСК
Доломити Энергия
Тренто, Италия
Окончен
86 : 71
Ратиофарм Ульм
Ульм, Германия

Групповая стадия Еврокубка стартовала 24 сентября 2024 года. Она будет продолжаться до 5 февраля 2025-го. В каждой из двух групп клубы встретятся друг с другом на домашней арене и в гостях.

В раунд плей-офф выйдут шесть коллективов из каждой группы. Две лучшие команды из каждой группы получат путёвку сразу в четвертьфинал.

Календарь. Еврокубок
Турнирная таблица. Еврокубок
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