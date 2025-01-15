Еврокубок: результаты матчей 14 января

Сегодня, 14 января, состоялся очередной игровой день баскетбольного Еврокубка. В общей сложности прошло четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Результаты Еврокубка 14 января:

«Лиеткабелис» — «Валенсия» — 91:96;

«Бешикташ» — «Вулвз» — 79:77;

«Хапоэль» Иерусалим — «Цедевита-Олимпия» — 70:74;

«Доломити Энергия» — «Ратиофарм» Ульм — 86:71.

Групповая стадия Еврокубка стартовала 24 сентября 2024 года. Она будет продолжаться до 5 февраля 2025-го. В каждой из двух групп клубы встретятся друг с другом на домашней арене и в гостях.

В раунд плей-офф выйдут шесть коллективов из каждой группы. Две лучшие команды из каждой группы получат путёвку сразу в четвертьфинал.