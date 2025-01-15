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Реал Мадрид — Маккаби Тель-Авив. Прямая трансляция
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Начало прямой трансляции
22:45 Мск
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Евролига: результаты матчей 14 января

Евролига: результаты матчей 14 января
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14 января состоялись игры 21-го тура регулярного чемпионата Евролиги. В общей сложности поклонники баскетбола смогли увидеть пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами всех встреч.

Результаты Евролиги на 14 января:

АСВЕЛ — «Партизан» — 62:93;
«Париж» — «Анадолу Эфес» — 88:84;
«Олимпия» — «Альба» — 100:68;
«Баскония» — «Олимпиакос» — 101:102;
«Реал» Мадрид — «Маккаби» Тель-Авив — 116:113.

Евролига . Регулярный чемпионат. 21-й тур
14 января 2025, вторник. 22:00 МСК
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Окончен
62 : 93
Партизан
Белград, Сербия
АСВЕЛ: Харрисон, Ли, Маледон, Ажинса, Джексон, де Коло, Сако, Роберсон, Лайти, Блэк, Сиссоко, Кабенга Мбия
Партизан: Дэвис, Лундберг, Джонс, Копривица, Накич, Покушевски, Браун, Бонга, Лакич, Майк, Джонс
Евролига . Регулярный чемпионат. 21-й тур
14 января 2025, вторник. 22:30 МСК
Париж
Париж, Франция
Окончен
88 : 84
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Париж: Шортс, Малкольм, Хифи, Уорд, Кавалье, Си, Эррера, Кратцер, Ло, Хэйс, Янтунен, Уаттара
Анадолу Эфес: Ларкин, Бьёбуа, Нвора, Брайант, Шмитс, Томпсон, Джонсон, Пуарье, Холлац, Османи, Отуру, Уиллис
Евролига . Регулярный чемпионат. 21-й тур
14 января 2025, вторник. 22:30 МСК
Олимпия
Милан, Италия
Окончен
100 : 68
Альба
Берлин, Германия
Олимпия: Манньон, Бортолани, Тонут, Больмаро, Брукс, Ледей, Риччи, Флаккадори, Карузо, Шилдс, Миротич, Гиллеспи
Альба: Прочида, Спаньоло, Ветцель, Макдауэлл-Уайт, Маттиссек, Шнайдер, Томас, Херманнссон, Самар, Олинде, Рапикве, Маккормак
Евролига . Регулярный чемпионат. 21-й тур
14 января 2025, вторник. 22:30 МСК
Баскония
Витория, Испания
Окончен
101 : 102
ОТ
Олимпиакос
Пирей, Греция
Баскония: Райэсте, Савков, Луваву-Кабарро, Ярамаз, Форрест, Рогкавопулос, Диоп, Болдуин, Холл, Ндиайе, Монеке, Саманич
Олимпиакос: Уильямс-Госс, Митру-Лонг, Ларенцакис, Вильдоса, Фалль, Везенков, Папаниколау, Питерс, Менса, Милутинов, Маккиссик, Фурнье
Евролига . Регулярный чемпионат. 21-й тур
14 января 2025, вторник. 22:45 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
116 : 113
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Реал Мадрид: Дуру, Абальде, Кампаццо, Ратэн-Мэйс, Гонсалес, Хезонья, Муса, Гаруба, Тавареш, Льюль, Фелис, Ндиайе
Маккаби Т-А: Оар, Шайок, Менко, Соркин, Майер, Ди Бартоломео, Риверо, Коэн, Рэндольф, Йокубайтис, Блатт, Уильямс

Возглавляет турнирную таблицу в настоящий момент греческий «Олимпиакос», на счету которого 14 побед и шесть поражений. Второе место у «Монако» (13 побед — семь поражений). Топ-3 замыкает действующий чемпион турнира «Панатинаикос» (13 побед — семь поражений).

Календарь. Евролига
Турнирная таблица. Евролига
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