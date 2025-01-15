Евролига: результаты матчей 14 января

14 января состоялись игры 21-го тура регулярного чемпионата Евролиги. В общей сложности поклонники баскетбола смогли увидеть пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами всех встреч.

Результаты Евролиги на 14 января:

АСВЕЛ — «Партизан» — 62:93;

«Париж» — «Анадолу Эфес» — 88:84;

«Олимпия» — «Альба» — 100:68;

«Баскония» — «Олимпиакос» — 101:102;

«Реал» Мадрид — «Маккаби» Тель-Авив — 116:113.

Возглавляет турнирную таблицу в настоящий момент греческий «Олимпиакос», на счету которого 14 побед и шесть поражений. Второе место у «Монако» (13 побед — семь поражений). Топ-3 замыкает действующий чемпион турнира «Панатинаикос» (13 побед — семь поражений).