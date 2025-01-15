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Реал Мадрид — Маккаби Тель-Авив. Прямая трансляция
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Начало прямой трансляции
22:45 Мск
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«Реал» одержал верх над «Маккаби» Тель-Авив и вышел на серию из шести побед

«Реал» одержал верх над «Маккаби» Тель-Авив и вышел на серию из шести побед
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14 января состоялся матч 21-го тура регулярного чемпионата Евролиги между испанским «Реалом» и израильским «Маккаби» Тель-Авив. Встреча завершилась со счётом 116:113 (33:30, 24:33, 34:27, 25:23) в пользу «Реала».

Евролига . Регулярный чемпионат. 21-й тур
14 января 2025, вторник. 22:45 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
116 : 113
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Реал Мадрид: Дуру, Абальде, Кампаццо, Ратэн-Мэйс, Гонсалес, Хезонья, Муса, Гаруба, Тавареш, Льюль, Фелис, Ндиайе
Маккаби Т-А: Оар, Шайок, Менко, Соркин, Майер, Ди Бартоломео, Риверо, Коэн, Рэндольф, Йокубайтис, Блатт, Уильямс

Наиболее результативным игроком в составе испанского коллектива стал аргентинский разыгрывающий защитник Факундо Кампаццо. В ходе встречи ему удалось набрать 31 очко, сделать пять подборов, а также отдать восемь передач.

Самым результативным игроком в составе израильского клуба стал центровой Роман Соркин. За время матча Роман набрал 31 очко, сделал пять подборов, а также отдал восемь передач.

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