«Реал» одержал верх над «Маккаби» Тель-Авив и вышел на серию из шести побед

14 января состоялся матч 21-го тура регулярного чемпионата Евролиги между испанским «Реалом» и израильским «Маккаби» Тель-Авив. Встреча завершилась со счётом 116:113 (33:30, 24:33, 34:27, 25:23) в пользу «Реала».

Наиболее результативным игроком в составе испанского коллектива стал аргентинский разыгрывающий защитник Факундо Кампаццо. В ходе встречи ему удалось набрать 31 очко, сделать пять подборов, а также отдать восемь передач.

Самым результативным игроком в составе израильского клуба стал центровой Роман Соркин. За время матча Роман набрал 31 очко, сделал пять подборов, а также отдал восемь передач.