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Даллас Маверикс – Денвер Наггетс, результат матча 15 января 2025, счет 99:118, регулярный чемпионат НБА 2024-2025

Трипл-дабл Николы Йокича и 45 очков Джамала Маррея помогли «Денверу» выиграть у «Далласа»
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В ночь с 14 на 15 января мск на арене «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США, штат Техас) завершился матч регулярного чемпионата НБА между клубами «Даллас Маверикс» и «Денвер Наггетс». Гости одержали победу со счётом 118:99.

НБА — регулярный чемпионат
15 января 2025, среда. 05:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
99 : 118
Денвер Наггетс
Денвер
Даллас Маверикс: Гэффорд - 13, Ирвинг - 11, Маршалл - 11, Гримс - 10, Проспер - 10, Клебер - 10, Динвидди - 8, Томпсон - 8, Харди - 5, Вашингтон - 5, Лайвли - 4, Уильямс - 3, Пауэлл - 1, Моррис
Денвер Наггетс: Маррей - 45, Портер - 13, Йокич - 10, Уэстбрук - 9, Уотсон - 9, Джордан - 8, Гордон - 8, Браун - 6, Ннаджи - 4, Строутер - 3, Пикетт - 3, Тайсон, Шарич, Александер

В составе «Денвера» трипл-дабл оформил сербский центровой Никола Йокич, на счету которого 10 набранных очков, 14 подборов и 10 результативных передач. Самым результативным игроком матча при этом стал атакующий защитник «Наггетс» Джамал Маррей, набравший 45 очков, а также сделавший два подбора и шесть ассистов.

Для «Денвера» эта победа стала четвёртой подряд и второй подряд над «Далласом» — прошлый матч эти команды также сыграли между собой на этой же площадке в ночь с 11 на 12 января мск.

Регулярный чемпионат НБА. Календарь
Регулярный чемпионат НБА. Турнирная таблица
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