Трипл-дабл Николы Йокича и 45 очков Джамала Маррея помогли «Денверу» выиграть у «Далласа»

В ночь с 14 на 15 января мск на арене «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США, штат Техас) завершился матч регулярного чемпионата НБА между клубами «Даллас Маверикс» и «Денвер Наггетс». Гости одержали победу со счётом 118:99.

В составе «Денвера» трипл-дабл оформил сербский центровой Никола Йокич, на счету которого 10 набранных очков, 14 подборов и 10 результативных передач. Самым результативным игроком матча при этом стал атакующий защитник «Наггетс» Джамал Маррей, набравший 45 очков, а также сделавший два подбора и шесть ассистов.

Для «Денвера» эта победа стала четвёртой подряд и второй подряд над «Далласом» — прошлый матч эти команды также сыграли между собой на этой же площадке в ночь с 11 на 12 января мск.