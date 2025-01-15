В ночь с 14 на 15 января мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата было запланировано семь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 15 января

«Индиана Пэйсерс» – «Кливленд Кавальерс» — 117:127.

«Филадельфия Сиксерс» – «Оклахома-Сити Тандер» — 102:118.

«Атланта Хоукс» – «Финикс Санз» — 122:117.

«Милуоки Бакс» – «Сакраменто Кингз» — 130:115.

«Чикаго Буллз» – «Нью-Орлеан Пеликанс» — 113:119.

«Даллас Маверикс» – «Денвер Наггетс» — 99:118.

«Портленд Трэйл Блэйзерс» – «Бруклин Нетс» — 114:132.

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