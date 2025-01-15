Результаты игрового дня НБА 15 января
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В ночь с 14 на 15 января мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата было запланировано семь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.
Все результаты игрового дня НБА 15 января
- «Индиана Пэйсерс» – «Кливленд Кавальерс» — 117:127.
- «Филадельфия Сиксерс» – «Оклахома-Сити Тандер» — 102:118.
- «Атланта Хоукс» – «Финикс Санз» — 122:117.
- «Милуоки Бакс» – «Сакраменто Кингз» — 130:115.
- «Чикаго Буллз» – «Нью-Орлеан Пеликанс» — 113:119.
- «Даллас Маверикс» – «Денвер Наггетс» — 99:118.
- «Портленд Трэйл Блэйзерс» – «Бруклин Нетс» — 114:132.
НБА — регулярный чемпионат
15 января 2025, среда. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
117 : 127
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Индиана Пэйсерс: Сиакам - 23, Матурин - 19, Тёрнер - 17, Уокер - 11, Топпин - 10, Нембард - 10, Макконнелл - 10, Брайант - 8, Шиппард - 7, RayJ Dennis - 2, Халибёртон, Фёрфи, Джонсон, Несмит
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 35, Гарлэнд - 24, Мобли - 22, Аллен - 16, Страс - 13, Леверт - 7, Ньянг - 7, Меррилл - 3, Портер, Томпсон, Тайсон, Уэйд, Окоро
НБА — регулярный чемпионат
15 января 2025, среда. 03:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
102 : 118
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Филадельфия Сиксерс: Эдвардс - 25, Даутин - 18, Ябуселе - 17, Каунсил - 13, Гордон - 10, Убре - 8, Бона - 7, Джексон - 4, Макси, Джордж, Мартин, Нэнс
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 32, Уильямс - 24, Уоллес - 18, Джо - 10, Хартенштайн - 9, Дорт - 8, Уиггинс - 6, Уильямс - 5, Карузо - 3, Карлсон - 3, Уильямс, Дука
НБА — регулярный чемпионат
15 января 2025, среда. 03:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
122 : 117
Финикс Санз
Финикс
Атланта Хоукс: Янг - 43, Оконгву - 22, Мэтьюз - 19, Крейчи - 15, Дэниэлс - 9, Богданович - 9, Капела - 3, Рисашер - 2, Хантер, Родди, Нэнс, Барлоу
Финикс Санз: Букер - 35, Дюрант - 31, Данн - 14, Бил - 11, Аллен - 9, Джонс - 8, Игодаро - 4, Пламли - 3, О'Нил - 2, Окоги, Ли, Бол, Моррис
НБА — регулярный чемпионат
15 января 2025, среда. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
130 : 115
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 33, Лиллард - 24, Лопес - 21, Грин - 16, Роллинз - 10, Принс - 9, Портис - 8, Коннотон - 5, Боучэмп - 2, Джексон - 2, Ливингстон, Роббинс, Умуде, Райт
Сакраменто Кингз: Дерозан - 28, Фокс - 20, Эллис - 18, Сабонис - 16, Мюррэй - 11, Хаертер - 7, Лайлз - 5, Маклафлин - 3, Картер - 3, Джонс - 2, Лень - 2, Макдермотт, Джонс, Краудер
НБА — регулярный чемпионат
15 января 2025, среда. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
113 : 119
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Чикаго Буллз: Лавин - 25, Уайт - 22, Вучевич - 22, Смит - 13, Болл - 11, Уильямс - 8, Гидди - 7, Бузелис - 5, Картер, Филлипс, Хортон-Такер, Терри, Дуарте
Нью-Орлеан Пеликанс: Мёрфи - 32, Уильямсон - 21, Мюррей - 15, Альварадо - 12, Хоукинс - 9, Макколлум - 8, Грин - 7, Бостон - 7, Тайс - 4, Мисси - 4, Ривз, Маткович, Робинсон-Эрл
НБА — регулярный чемпионат
15 января 2025, среда. 05:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
99 : 118
Денвер Наггетс
Денвер
Даллас Маверикс: Гэффорд - 13, Ирвинг - 11, Маршалл - 11, Гримс - 10, Проспер - 10, Клебер - 10, Динвидди - 8, Томпсон - 8, Харди - 5, Вашингтон - 5, Лайвли - 4, Уильямс - 3, Пауэлл - 1, Моррис
Денвер Наггетс: Маррей - 45, Портер - 13, Йокич - 10, Уэстбрук - 9, Уотсон - 9, Джордан - 8, Гордон - 8, Браун - 6, Ннаджи - 4, Строутер - 3, Пикетт - 3, Тайсон, Шарич, Александер
НБА — регулярный чемпионат
15 января 2025, среда. 06:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
114 : 132
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Портленд Трэйл Блэйзерс: Хендерсон - 39, Камара - 23, Шарп - 21, Саймонс - 11, Бэнтон - 10, Клингэн - 4, Мюррэй - 4, Эйтон - 2, Тибулл, Авдия, Грант, Минайя, Рупер, Рит, Уокер
Бруклин Нетс: Джонсон - 24, Клауни - 20, Джонсон - 20, Уилсон - 14, Расселл - 13, Уильямс - 13, Эвбуомван - 10, Шарп - 8, Симмонс - 5, Мартин - 5, Миллер-Уайтхэд, Бикман
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