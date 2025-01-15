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Отец Яниса Тиммы обратился за помощью к телеведущей Екатерине Гордон

Отец Яниса Тиммы обратился за помощью к телеведущей Екатерине Гордон
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Райтис Тимма, отец покойного латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, обратился к известной российской телеведущей, а также адвокату Екатерине Гордон за юридической помощью. Об этом сообщила пресс-служба юридической компании Екатерины «Гордон и Сыновья».

«Райтис Тимма обратился с просьбой сделать всё, чтобы правоохранительные органы проверили содержимое телефона Яниса, восстановили его последние часы жизни. Родственники хотят быть уверенными, что сына никто не подтолкнул к самоубийству. Уже в ближайшее время Катя Гордон и её партнёр Алла Салихова отправятся в правоохранительные органы», — сказано в пресс-релизе компании.

Напомним, Тимма скончался в ночь на 17 декабря по московскому времени.

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