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Единая лига: расписание матчей 15 января

Единая лига: расписание матчей 15 января
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Сегодня, 15 января, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ состоится очередной игровой день. В общей сложности в календаре чемпионата запланировано пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Расписание Единой лиги на 15 января:

17:30 мск — «Парма» — «Енисей»;
18:00 мск — «Автодор» — «Уралмаш»;
19:30 мск — МБА-МАИ — ЦСКА;
20:00 мск — УНИКС — «Астана»;
20:00 мск — «Зенит» — «Пари Нижний Новгород».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
15 января 2025, среда. 17:30 МСК
Парма
Пермь
Не начался
Енисей
Красноярск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
15 января 2025, среда. 18:00 МСК
Автодор
Саратов
Не начался
Уралмаш
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
15 января 2025, среда. 19:30 МСК
МБА-МАИ
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
15 января 2025, среда. 20:00 МСК
УНИКС
Казань
Не начался
Астана
Астана
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
15 января 2025, среда. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Первое место в турнирной таблице Единой лиги в настоящий момент занимает московский ЦСКА, в активе которого 21 победа при трёх поражениях. Вторую позицию занимает казанский УНИКС (20 побед — пять поражений), топ-3 замыкает «Зенит» из Санкт-Петербурга, на счету которого 19 побед и пять поражений.

Календарь. Единая лига
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