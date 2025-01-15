Единая лига: расписание матчей 15 января

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Сегодня, 15 января, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ состоится очередной игровой день. В общей сложности в календаре чемпионата запланировано пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Расписание Единой лиги на 15 января:

17:30 мск — «Парма» — «Енисей»;

18:00 мск — «Автодор» — «Уралмаш»;

19:30 мск — МБА-МАИ — ЦСКА;

20:00 мск — УНИКС — «Астана»;

20:00 мск — «Зенит» — «Пари Нижний Новгород».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 15 января 2025, среда. 17:30 МСК Парма Пермь Не начался Енисей Красноярск Кто победит в основное время? П1 X П2

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 15 января 2025, среда. 18:00 МСК Автодор Саратов Не начался Уралмаш Екатеринбург Кто победит в основное время? П1 X П2

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 15 января 2025, среда. 19:30 МСК МБА-МАИ Москва Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 15 января 2025, среда. 20:00 МСК УНИКС Казань Не начался Астана Астана Кто победит в основное время? П1 X П2

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 15 января 2025, среда. 20:00 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался Пари Нижний Новгород Нижний Новгород Кто победит в основное время? П1 X П2

Первое место в турнирной таблице Единой лиги в настоящий момент занимает московский ЦСКА, в активе которого 21 победа при трёх поражениях. Вторую позицию занимает казанский УНИКС (20 побед — пять поражений), топ-3 замыкает «Зенит» из Санкт-Петербурга, на счету которого 19 побед и пять поражений.