Евролига: расписание матчей 15 января
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Сегодня, 15 января, состоятся игры 21-го тура регулярного чемпионата Евролиги. В общей сложности поклонники баскетбола смогут увидеть четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием всех встреч.
Расписание Евролиги на 15 января:
21:00 мск — «Жальгирис» — «Виртус» Болонья;
22:00 мск — «Црвена Звезда» — «Фенербахче»;
22:30 мск — «Бавария» — «Монако»;
22:30 мск — «Барселона» — «Панатинаикос».
Евролига . Регулярный чемпионат. 21-й тур
15 января 2025, среда. 21:00 МСК
Жальгирис
Каунас, Литва
Не начался
Виртус
Болонья, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 21-й тур
15 января 2025, среда. 22:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Не начался
Фенербахче
Стамбул, Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 21-й тур
15 января 2025, среда. 22:30 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Не начался
Монако
Монако, Монако
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 21-й тур
15 января 2025, среда. 22:30 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Не начался
Панатинаикос
Афины, Греция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Возглавляет турнирную таблицу в настоящий момент греческий «Олимпиакос», на счету которого 14 побед и шесть поражений. Второе место у «Монако» (13 побед — семь поражений). Топ-3 замыкает действующий чемпион турнира «Панатинаикос» (13 побед — семь поражений).
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