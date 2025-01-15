Евролига: расписание матчей 15 января

Сегодня, 15 января, состоятся игры 21-го тура регулярного чемпионата Евролиги. В общей сложности поклонники баскетбола смогут увидеть четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием всех встреч.

Расписание Евролиги на 15 января:

21:00 мск — «Жальгирис» — «Виртус» Болонья;

22:00 мск — «Црвена Звезда» — «Фенербахче»;

22:30 мск — «Бавария» — «Монако»;

22:30 мск — «Барселона» — «Панатинаикос».

Возглавляет турнирную таблицу в настоящий момент греческий «Олимпиакос», на счету которого 14 побед и шесть поражений. Второе место у «Монако» (13 побед — семь поражений). Топ-3 замыкает действующий чемпион турнира «Панатинаикос» (13 побед — семь поражений).