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РФБ представила расширенный список игроков национальной команды на февральские сборы

РФБ представила расширенный список игроков национальной команды на февральские сборы
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Российская федерация баскетбола (РФБ) объявила расширенный список игроков национальной команды на февральские сборы, которые пройдут в Новогорске с 16 по 25 февраля.

Защитники:

Ян Додеус;
Илья Ермаков;
Всеволод Ищенко;
Владимир Карпенко;
Антон Карданахишвили;
Иван Самойленко;
Вадим Ширинкин.

Форварды:

Егор Амосов;
Артём Антипов;
Михаил Дулкай;
Георгий Жбанов;
Павел Земский;
Паша Исмаилов;
Даниил Ключенков;
Илья Кривых;
Захар Лавренов;
Матвей Падиус;
Даниил Певнев;
Лев Свинин;
Кирилл Темиров;
Данил Шеянов.

Центровые:

Даниил Абрамов;
Максим Огарков;
Глеб Фирсов;
Дмитрий Халдеев.

В тренерский штаб войдут Зоран Лукич, Сергей Козин и Александр Полинкевич.

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