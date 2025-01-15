РФБ представила расширенный список игроков национальной команды на февральские сборы

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Российская федерация баскетбола (РФБ) объявила расширенный список игроков национальной команды на февральские сборы, которые пройдут в Новогорске с 16 по 25 февраля.

Защитники:

Ян Додеус;

Илья Ермаков;

Всеволод Ищенко;

Владимир Карпенко;

Антон Карданахишвили;

Иван Самойленко;

Вадим Ширинкин.

Форварды:

Егор Амосов;

Артём Антипов;

Михаил Дулкай;

Георгий Жбанов;

Павел Земский;

Паша Исмаилов;

Даниил Ключенков;

Илья Кривых;

Захар Лавренов;

Матвей Падиус;

Даниил Певнев;

Лев Свинин;

Кирилл Темиров;

Данил Шеянов.

Центровые:

Даниил Абрамов;

Максим Огарков;

Глеб Фирсов;

Дмитрий Халдеев.

В тренерский штаб войдут Зоран Лукич, Сергей Козин и Александр Полинкевич.